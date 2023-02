Magaly Medina destruyó a Melissa Paredes: "Tu programa no prende ni con fósforo"

Melissa Paredes criticó a Magaly Medina después de revelar el bochornoso momento que vivió en un exclusivo club.

Ante ello, la popular Urraca no dudó en contestar a la ex de Rodrigo Cuba.

La periodista de espectáculos comentó que su esposo es un hombre exitoso, a diferencia de Anthony Aranda.

Lo que dijo Melissa sobre Alfredo Zambrano

Las socias del Club Árabe criticaron a Melissa Paredes por usar un diminuto bikini en las instalaciones, según comentó Magaly Medina.

Por ello, la conductora de Préndete le respondió a con dureza a la comunicadora: "No entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en que me tocó ese tema para qué... ¿Ya empezaste la campaña nuevamente? ¿Ya te están auspiciando otra vez? Porque no entiendo, ¿Con qué motivo sacarme a mí?", dijo la conductora.

Lee también: Melissa arremete contra Magaly Medina por comentarios "desubicados" sobre su bikini: “¿Ya te están auspiciando otra vez?”

De igual manera, comentó que Magaly Medina mantiene su posición gracias a su esposo Alfredo Zambrano. "En ningún momento vi a ninguna como mujer como tú dices... la única que es acomplejada, eres tú, eres la única que tienes que estar cuidando a su marido sino voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que va a ese club son divinas, regias y seguras de sí misma, así que ubícate", finalizó la exmodelo.

La contunde respuesta de Magaly

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con dureza a la actriz. "Ahora está en un programa del cinco que se llama Préndete, pero no se prende con fósforo y gasolina, creo que es por la mala decisión de ponerla a ella frente, Pero ella se siente la reina", dijo la periodista.

Lee también: Magaly Medina minimizó el trabajo de Andrea Llosa: “Casi nadie vio ese programa”.

Por último, defendió a su pareja. "Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tienes a una persona que les tiene que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo: uno se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro", exclamó Magaly.