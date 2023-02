Magaly Medina en contra de cómicos ambulantes en la televisión: “No me digan que eso es comedia limpia”

Magaly Medina se mostró en contra del regreso a la televisión de los cómicos ambulantes. Este rechazo surgió luego de que un canal de televisión anunciara que un grupo de cómicos de la calle tendrá un espacio en su parrilla de contenidos.

Magaly Medina criticó regreso de cómicos ambulantes a la televisión

A través de Magaly TV, la firme, la periodista criticó las declaraciones del gerente de Contenidos de dicha casa televisora por indicar que hace contenido limpio, pero tendrá en su espacio a los cómicos ambulantes.

“Los cómicos ambulantes vinieron de la calle y en la calle hay mucha gente talentosa, pero su humor era bastante grotesco, bastante 'lisuriento' y muchas veces vulgar. Ahora, ¿cómo van a hacer que los cómicos ambulantes tengan un programa blanco? No pues, no sean contradictorios”, expresó la periodista.

Magaly Medina recordó cuando 'Mayimbú' estaba en la televisión

Por otro lado, Magaly Medina indicó que dicho canal ha tenido programas bastantes polémicos. Incluso, mencionó algunos ejemplos: "Programa limpio dice, cuáles limpios. Han tenido un programa como El valor de la verdad, donde ahí nació el programa de Peluchín, donde ahí tenían Espectáculos con Karen Schwarz y ella se agarraba de boca a boca con media farándula, Mayimbú tuvo un programa de televisión y ¿a eso le llaman limpio?".

Por último, indicó que los cómicos ambulantes surgieron en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y que considera que no es una comedia limpia.

“Ahora anuncian para esta temporada el regreso de los cómicos ambulantes, tristemente célebres en la época de Vladimiro Montesinos y Fujimori. No me vengan a decir que los cómicos ambulantes, cuya comedia es extrañada por algunos peruanos, pero no me digan que eso es comedia limpia. No me digan que eso es programa limpio porque no lo es”, señaló la conductora.