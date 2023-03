Magaly Medina ‘fulmina’ a Paula Arias: “Vende empoderamiento y es una pobre mujer asustadiza”

Paula Arias se mostró sumamente afectada luego de que Eduardo Rabanal terminara su relación por redes sociales. Sin embargo, este fin de semana el futbolista sorprendió con una aparición en El reventonazo de la Chola donde contó su versión de los hechos y lloró por el perdón de la salsera.

Ante esto, Magaly Medina criticó duramente a la salsera por ceder tan fácilmente y llorar por el futbolista.

Magaly le da con palo a Paula Arias

En la reciente emisión de Magaly TV, la firme, la popular Urraca tildó a Paula Arias de decepción por haber perdonado a Eduardo Rabanal en poco tiempo, cuando siempre ha vendido imagen de ‘mujer empoderada’.

“Por lo menos te haces esperar, no se la haces tan fácil”, comenzó diciendo Magaly Medina. “Lógicamente es una mujer que no se ama a sí misma, que no se valora. Nada más mírate al espejo y amate porque hombres como Rabanal hay 100 mil en el mundo. No te merece, mereces un amor infinito, alguien que te trate como una reina”, sentenció.

“Me da una pena. Vende empoderamiento, que es luchona. Vende un desenvolvimiento de mujer sola, guerrera; pero que en el fondo es una pobre mujer asustadiza que llora y que va a perdonar siempre o sea una decepción de mujer”, concluyó.

Paula Arias y Eduardo Rabanal nuevamente juntos

Magaly TV La firme presentó un informe con imágenes de la pareja en la madrugada del domingo 26 de marzo. En estas se puede observar que tran un show en Santa Anita de Son Tentación, Paula Arias se subió al auto de Eduardo Rabanal para dirigirse a su departamento.

Estas grabaciones fueron realizadas luego que el exfutbolista saliera llorando en la entrevista con Ernesto Pimentel, en El reventonzado de la Chola, donde le rogó a la salsera por una nueva oportunidad.