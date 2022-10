Magaly Medina indignada con libertad de John Kelvin: “No es una noche para bailar”

No se guardó nada. Magaly Medina puso el grito en el cielo tras enterarse de la pronta liberación de John Kelvin.

Durante la última emisión de su programa, la periodista arremetió contra la justicia que está dejando suelto a una persona que agredió a una mujer.

“Hoy no es una noche para bailar porque nosotros, a diferencia de otros artistas de la farándula, no vamos a aplaudir por la libertad de John Kelvin. Nosotros no porque en este programa fue Dalia Durán, quien vino a hablar y a denunciar lo que ella cayó por muchos años”, indicó en un primer momento.

“Yo quiero que hoy todos recuerden el rostro de Dalia Durán, quiero que el rostro de Dalia Durán hace más de 18 meses cuando vino a este programa, cuando se atrevió a denunciar, cuando se atrevió a alzar la voz”, complementó la popular Urraca.

Sentencia indigna a Magaly Medina



En tanto, la conductora de Magaly TV, la firme, mostró su molestia por la sentencia que liberó al cantante de cumbia. “Resulta que a Dalia Durán la han ‘cacheteado’, la justicia le ha dicho: ‘Tú me has mentido’”, señaló Magaly Medina mientras mostraba los exámenes que los médicos le realizaron a la cubana. "Lesiones genitales y paragenitales” y “John Kelvin dio positivo a cocaína”, leyó la Urraca.

Pero, lo que colmó la paciencia de la periodista fue la justificación que brindó el abogado de John Kelvin, quien justificó la agresión hacia la mujer. “Hoy día escuchaba que el abogado de John Kelvin decía: ‘Las heridas que ella tenía era solo para que le den unos días de descanso médico’”, mencionó. “Todavía hay artistas que hoy aplauden”, agregó