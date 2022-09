Magaly Medina le manda indirecta a Giuliana Rengifo: "Resentida. Envidias mi felicidad"

Magaly Medina le lanzó dardo a Giuliana Rengifo, luego que esta afirmara que Alfredo Zambrano, esposo de la ‘Urraca’, la llamó cuando ya había retomado su relación con ella. Asimismo, se refirió a Janet Barboza. Y es que, la conductora de ‘América hoy’ dejó entrever en su programa que la conductora de espectáculos se comunicó con la cumbiambera cuando se encontraba en estado etílico.

“¡Dios mío! Ya no sé cuántas mentiras se van a decir. Yo, tomada, no llamo ni a mi marido, ja, ja, ja... Hay personas que alucinan que les doy la importancia que no tienen, típico de ‘bataclanas resentidas’, que ya quisieran alcanzar un poquito de la felicidad que me rodea. Las dejo que me sigan envidiando, pero no estoy para caer en su juego. Mucha gente ha tratado de traerme abajo inventando mentiras y al final desaparecieron del mapa televisivo”, dijo la ‘Urraca’ en entrevista con Trome.

Además, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ aseguró que atraviesa un buen momento en su matrimonio. “Sí, estamos muy bien, pero aún no hemos planeado el viaje de fin de año”, agregó.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo sobre el esposo de Magaly Medina?

En una radio local, Giuliana Rengifo confesó que el esposo de Magaly Medina quiso ponerse en contacto con ella cuando había retomado su matrimonio con la ‘Urraca’. Sin embargo, ella no dejó que sus intentos prosperaran.

"Yo le terminé al señor porque si por él dependiera seguiría, es más, estando con la señora (Medina) me llamó en una oportunidad, pero no hay forma. Los hombres son así... y no es que me banderee”, reveló la cumbiambera.