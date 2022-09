Magaly Medina le manda mensaje a Andrea Llosa: "La mentira me revienta"

Siguen los dime y diretes entre las figuras de ATV. Esta vez, Magaly Medina no tuvo piedad con Andrea Llosa, a quien tildó de mentirosa por decir que le dejaba un buen "colchón" para su programa.

Durante la emisión de Magaly TV, la firme, la popular 'Urraca' aseguró que se frustrar cuando no tiene un rating alto y por eso le pide a su equipo de trabajo esforzarse al máximo.

"A todos nos interesa ganar. A mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente, es cierto, cuando acá no tengo buen rating, ya saben cómo me pongo”, dijo Magaly Medina.

Inmediatamente después, criticó a Andrea Llosa por decir que su programa ayudaba a que Magaly TV, la firme, tenga buena sintonía. "Ya saben cómo me pongo y cuando me dicen que me dejan 'colchón' cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, acá las cosas por su nombre”, enfatizó la conductora de televisión.

Magaly Medina y el rating de 'La Gran Estrella'

Por otro lado, la 'Urraca' no desaprovechó la oportunidad de criticar el bajo rating de La gran estrella y cómo este le habría afectado a Gisela Valcárcel. “La 'Gise' no soporta los fracasos, así que no me venga a contar el cuento de que su última temporada, que fue un desastre, que ella está encantada de la vida y que cumplió su sueño televisivo. Eso es mentira. Ella y yo lo sabemos, porque somos mujeres que nos encanta ganar, nos encanta ser líderes”, acotó la periodista.