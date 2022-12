Magaly Medina le responde a Jonathan Maicelo tras botarlo de su programa: “No tolero la brutalidad"

Explicó lo sucedido. Magaly Medina se tomó los primeros minutos de su programa del viernes para explicar los motivos por los cuales sacó a Jonathan Maicelo de su set.

"Maicelo que es un malcriado y todo el mundo lo sabe. Es un riesgo traerlo a un estudio porque uno no sabe cómo va a reaccionar ese tipo de personas. Y de verdad tengo poca tolerancia a la brutalidad, a las formas poco caballerosas”, indicó en un primer momento.

Además, aseguró que ya no está en edad para tolerar las faltas de respeto de sus invitados. “Cuando un hombre viene, acá a intentar a subirme la voz y a decirme que no sé anda y prácticamente a decirme que soy una bruta, no lo tolero ya estoy vieja para esas tonterías”, complementó.

La pelea entre Medina y Maicelo

La bronca entre ambos personajes se originó cuando Magaly criticó a Jonathan por sus shows en discotecas.

Maicelo le dijo que "no sabe nada" y que "está en nada en esto del deporte". Además, le dijo que no juega ni run run y por esa misma razón no puede opinar de algo que desconoce.

Ante ello, la periodista aseguró que esas personas solo van a divertirse y no van a pelear “Esas personas van a divertirse y lo que tú estás haciendo es fomentar la violencia y que se agarran a trompadas”.

Luego de ello, la situación se puso más intensa y la Urraca lo sacó del programa.