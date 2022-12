Magaly Medina perdió los papeles con Jonathan Maicelo y lo botó de su programa

El día de ayer se produjo una entrevista bastante polémica entre Magaly Medina y Jonathan Maicelo. La periodista invitó al boxeador para hablar sobre los shows que él realiza en las discotecas y que podrían causar daños a las personas.

La polémica entrevista de Magaly Medina a Jonathan Maicelo

Ante esta insinuación, Maicelo no se quedó callado y le dijo que ella no conocía nada sobre deportes: “No sabes nada, tú estás en nada en esto del deporte. Tú no juegas ni run run y por esa misma razón no puedes opinar de algo que desconoces”.

Por su parte, la periodista aseguró que esas personas solo van a divertirse y no van a pelear: “Esas personas van a divertirse y lo que tú estás haciendo es fomentar la violencia y que se agarran a trompadas”.

La discusión se puso tensa con el pasar de los minutos al punto de que Maicelo se comenzó a exaltar con Magaly, quien le puso un alto: “No te pongas violento, tú me estás levantando la voz y haces que yo levante la voz... Eso que haces es ir en contra de la seguridad de los asistentes”.

La conversación se fue saliendo de control y el boxeador dijo que por culpa de ella las personas podrían hasta suicidarse: “Tú hablas mal de las personas y ellos se pueden suicidar con los comentarios que tú haces. Eres más maltratadora que yo”.

Magaly Medina expulsó de su set a Jonathan Maicelo

Esto fue la gota que derramó el vaso, y terminó por colmar la paciencia de la conductora: "No te vengas a victimizar porque tú estás haciendo algo más irresponsable... A mí no me digas maltratadora... sáquenlo de mi estudio”.

Esta entrevista a rebotado en la prensa y en redes sociales por lo polémica que ha sido. Los usuarios reconocieron que ambas personas perdieron los papeles.