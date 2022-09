Magaly Medina le responde a Olenka Zimmermann: “Es una mujer grosera, vulgar y ordinaria”

Olenka Zimmermann no se quedó callada luego que Magaly Medina expusiera que en su cuenta de OnlyFans ofrecía fotos antiguas y portadas de calendarios que los usuarios fácilmente pueden encontrar en Google.

Magaly le respondió a Olenka Zimmermann

Magaly Medina presentó la semana pasada un informe sobre la cuenta de OnlyFans de Olenka Zimmermann y aseguró que la conductora estaba engañando al público con fotografías de hace 15 años “cuando tenía otro cuerpo”.

Ante estas acusaciones, la conductora de ‘Crónicas de impacto’ tildó a la 'Urraca' de “estúpida, disforzada y que no atina”. Asimismo, de forma jocosa aseguró que gracias a su informe ya tenía más suscriptores en su plataforma.

“Se picó porque descubrimos que su ‘Only bamba’ tenía un montón de fotos que cualquiera lo puede conseguir en Google”, respondió Magaly Medina. “Ella es una mujer bastante grosera y vulgar. La 'chabacanería' no es mi territorio, la de ella sí”, agregó.

Magaly minimiza a Olenka Zimmermann

Asimismo, la ‘Urraca’ aseguró que marcaba distancia con “personas ordinarias” y que sus enemigos los elegía ella. Esto en referencia a la historia de Instagram de Zimmerman en la que tildaba a Medina de “cobarde” por no querer invitarla a su programa.

“¿Por qué no me invitas a tu show de m… Miedo me tienes, ¿no?, cobarde”, se pudo leer en su red social.

Por su parte, la conductora de 'Magaly Tv La Firme', aseguró que ese no era su estilo y que no pensaba invitarla a su programa.

“Yo no estoy para agarrarme boca a boca con una arrabalera como ella. No, ni hablar. A mí la ordinariez no me gusta, no es lo mío”, respondió Magaly.