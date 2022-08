Magaly Medina presenta adelanto de videoclip de Diego Bertie [Video]

La memoria de Diego Bertie sigue intacta. La conductora Magaly Medina presentó en su programa de televisión un adelanto del nuevo videoclip de Diego Bertie, el cual se presentará el 5 de setiembre, fecha donde se cumple un mes de su sensible fallecimiento.

¿Con quién trabajó la canción Diego Bertie?

La canción ‘Que vas a hacer’, fue producida por Augusto Madueño, hermano del cantante Pelo Madueño. A través de una entrevista el actor comentó cómo se animó a regresar a la música.

"Augusto Madueño, hermano de Pelo y José Luis, me llamó en pandemia y me dijo que quería hacer un homenaje al rock, que era fan de 'Qué difícil es amar', y quedó hermosa. Le dije grabemos una canción, me la pasó, hice mi parte y así empezó", afirmó el artista en su última entrevista al canal de YouTube ‘La Linares’.

Melania Urbina estará en el videoclip

A través de las redes sociales, la actriz Melania Urbina confirmó que participará en el videoclip de Diego Bertie. En un mensaje, le agradeció haberla invitado a participar del proyecto y lo recordó con mucho cariño.

“Ayer llegó esta foto hermosa a mis manos. Me alegra habernos abrazado ese día con tantas ganas. Me invitaste a ser parte de tu videoclip. Y cómo no aceptar con emoción. Aunque trabajamos juntos muchas veces en televisión, cine y teatro, mi corazón adolescente seguía viéndote como el actor apasionado y guapísimo que admiraba. Ese día te vi tan feliz. Y guardo en mi corazón ese mensaje de voz que me dejaste emocionado unos días después, porque el resultado del video te encantaba. Gracias por todo Diego. Te quiero y jamás te olvidaré”, señaló la actriz.