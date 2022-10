Magaly Medina recuerda su paso por la cárcel tras indirecta de Gisela Valcárcel

La guerra continúa. Magaly Medina recordó el duro momento que atravesó años atrás cuando estuvo en prisión. Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, la conductora respondió a la indirecta que le lanzó Gisela Valcárcel, quien encerró a Apoteósico en una jaula y vestido de ladrón en El gran show.

"Encerró a su locutor en off, Apoteósico, lo humilló públicamente, lo encerró en una jaula. Esa broma no es broma, y que no nos haga creer lo contrario. Esa fue una burla y una humillación de cuando yo pase un tiempo en prisión", indicó en un primer momento la popular Urraca.

Luego, empezó a arremeter contra la Señito: "Como ella no tiene un historial cochino, sucio, feo y fangoso mío y yo sí de ella, cree que este episodio en mi vida no es vergonzoso. Mi episodio en la cárcel es penoso porque fueron los peores días de mi vida televisiva. Pero lo que sí me dio la cárcel es saber la medida del cariño del público, porque lo que sí fue apoteósico fue la forma en como la gente y el público me apoyo, algo que, si tu Gisela vas a prisión, eso no pasaría. Tu deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas".

¿Por qué Magaly Medina fue a la cárcel?

En el año 2007, Magaly Medina presentó un ampay donde se veía a Paolo Guerrero en un bar a altas horas previo a un encuentro ante Brasil por las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010.

Tras una batalla legal, el 16 de octubre de 2008 la Urraca fue condenada a 5 meses de prisión por el delito de difamación. "Tú sabes que faltan seis días para la fecha en que se cumplan 14 años de ir a prisión. Yo fui a prisión un 16 de octubre del año 2008. Ese primer día, un día lunes, empezaba una nueva temporada radial en Radio Capital y no fui porque tenía que escuchar mi sentencia y me mandaron al penal de Santa Mónica, en una noticia de interés nacional, algo que de repente tú si puedes envidiar", indicó Magaly Medina en su programa de este lunes.