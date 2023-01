Magaly Medina revela que botaron al Chorri Palacios de su casa tras ampay: "Lo sacaron con maleta y todo"

El ampay de Roberto ‘Chorri’ Palacios’ sigue dando de qué hablar. Esta vez, Magaly Medina reveló durante -su último programa- cuáles fueron las consecuencias que trajo el engaño del exjugador a su pareja.

¿Qué hizo la esposa del 'Chorri' Palacios?

Según contó la popular Urraca, la esposa del Chorri habría tomado la drástica decisión de botarlo de la casa. “Lo botaron a la calle con toda su ropa, sus maletas”, indicó.

Además, detalló lo molesta que estaba. “Se fue de su casa. La señora se puso brava y le dijo ‘no me la vuelves a hacer mentiroso de porquería ya no soportó tu falsedad’”, afirmó.

Sin embargo, opinó que lo más probable es que la mujer de Roberto Palacios lo termine perdonando, pues lo ha hecho en más de una oportunidad. Por ello, aseguró que el exjugador regrese a su hogar en cuestión de días.

“Bueno, supongo que es fácil de deducir. Alguien que te perdonó una, que te perdono dos, te va a perdonar tres, te va a perdonar cinco, te va a perdonar todas”, expresó Magaly durante su programa.

¿Qué dijo la mujer con la que fue descubierto Roberto Palacios?

Maribel Meza, nombre de la mujer con quien fue ampayado el Chorri, aseguró que conoció al deportista por Internet. “Yo conozco a Roberto Palacios desde el 2016. A través de las redes sociales me hice amiga de él”.

Finalmente, indicó que la primera vez que ambos se conocieron fue a finales del 2022 cuando viajó a Lima: “En noviembre del año pasado. Yo viajaba a Lima, pero siempre lo choteaba. Siempre me invitaba y me escribía. Yo le decía ‘oye tal día viajo’ y lo dejaba plantado. Hasta que un día estaba aburrida, no tenía con quién hacer hora, le escribo y él me dijo ‘ya, ¿dónde estás?’ Y ya pues”.