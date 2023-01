Roberto 'Chorri' Palacios habría invitado a su amante a su boda tras encuentro romántico

Roberto Palacios, exjugador de Sporting Cristal, volvió a estar en el ojo de la tormenta. En el programa Magaly TV la firme, se reveló que el 'Chorri' le fue infiel a su esposa Karla Quintana. Maribel Meza, quien fue relacionada con el exfutbolista, tuvo una entrevista con la 'Urraca' y reveló detalles de su relación extramarital.

Lee también: Christian Domínguez habló sobre su matrimonio con Pamela Franco: “Espero que sea 100% canje”.

En la conversación con la reportera del programa de Magaly Medina, comentó cómo y cuándo lo conoció. Asimismo, confesó que el exdeportista la invitó a su boda.

La nueva infidelidad del 'Chorri'

"Yo conozco a Roberto Palacios desde el 2016. A través de las redes sociales, me hice amiga de él", comentó Maribel Meza, mujer con quien el exfutbolista le habría sido infiel a su esposa, en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, la mujer confesó que tuvieron su primer encuentro en el 2022. "En noviembre del año pasado. Yo viajaba a Lima, pero siempre lo choteaba. Siempre me invitaba y me escribía. Yo le decía 'oye tal día viajo' y lo dejaba plantado. Hasta que un día estaba aburrida, no tenía con quien hacer hora, le escribo y él me dijo 'ya, ¿Dónde estás?' Y ya, pues", relató Maribel.

Lee también: Magaly Medina sobre el regreso de las Eliminatorias: "Mientras se porten bien los jugadores, no hay problema".

La periodista de la 'Urraca' quería saber si ella sabía que Roberto Palacios estaba casado con Karla Quintana. La respuesta de la mujer sorprendió a muchos al revelar que la había invitado a la ceremonia.

“Todavía me dijo, te invito si quieres”, contó Meza. Luego de su nuevo 'ampay', Magaly Medina relató que la esposa del 'Chorri' lo había botado de su casa.