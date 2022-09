Magaly Medina sobre Giuliana Rengifo: "Está obsesionada con mi esposo"

Las idas y venidas no cesan en la farándula nacional. La conductora de televisión, Magaly Medina, arremetió contra Giuliana Rengifo luego de que esta asegurara haber salido con su esposo Alfredo Zambrano.

En una entrevista para Trome, Medina indicó que la cumbiambera está obsesionada con su pareja y que sus palabras solo buscan dañarla.

"Barbaridades de todo tipo que tengo que escuchar de la gente que no sabe cómo dañarme. Es uno de los riesgos de ser quién soy, al punto de tener que mirar cómo una bataclana quiere echar sombras de duda sobre la integridad de mi matrimonio y esas son las bataclanas que después se rasgan las vestiduras llamándose ‘señoras’", indicó en un primer momento Magaly Medina.

"Yo no he mentido, parece que la cumbiambera, más bien, tiene una obsesión con mi esposo. De otra forma no se entiende porque lleva hablando de él hace meses. Y cada vez le añade a su historia nuevas mentiras", complementó.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo?

Durante una entrevista con el programa Amor y fuego, Giuliana Rengifo indicó que el notario con el que la ampayaron era su amigo y que estaba separado. Además, aseguró que Magaly Medina no supera que haya estado con su esposo.

"Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón (...) Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario”, aseguró la cantante.