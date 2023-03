Magaly Medina sobre María Pía Copello en ‘Mande quien mande’: “Sé que es una conductora que puede dar más”

Magaly Medina opinó sobre el bajo rating de Mande quien mande, programa que conduce María Pía Copello junto a la Carlota.

La Urraca mencionó que había que darle más tiempo para que trabajen. Además, aseguró que tenía mejor rating que el programa de Ethel Pozo.

Magaly Medina habla sobre ‘Mande quien mande’

Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores. Uno de ellos quiso saber su opinión sobre el desempeño de María Pía Copello en Mande quien mande.

Lee también: Magaly Medina felicita a Jorge Luna y Ricardo Mendoza por su éxito en Europa: “No somos mezquinos”

“Me estoy tomando mi tiempo porque sé que María Pía es una conductora que es capaz de dar más. Ahora, los productores tienen que trabajar más también”, respondió. “Yo no la hubiera puesto de co-conductor a la Carlota, pero en unos días voy a hacer mi crítica y mi comentario”, acotó.

La periodista también explicó fiel a su estilo que América hoy hacía menos puntos de rating que el programa de la tarde. “Sí, es cierto que han estado con un rating bajo y que no era lo que se esperaba. Sin embargo, su rating es mayor que el de América hoy. Ustedes se fijan en el rating de María Pía, pero no el de la Ethel Pozo, de la ‘Retoquitos’ (Janet Barboza) y la ‘Tontita’ (Brunella Horna). Ellos hacen 4 o 4.5 puntos y María Pía hace 6 puntos. Entonces, hay que ser un poco más equilibrados al criticar, no se critica por criticar”, expresó la pelirroja.

Magaly Medina le manda advertencia a Gisela Valcárcel

Verónica Linares sorprendió a sus seguidores al publicar el avance de la entrevista que le hizo a Magaly Medina.

Lee también: Fiorella Retiz afirmó no querer ser reportera y Magaly Medina responde: “Esta alucinada, a quién le has ganado”

Muchos ya especulan sobre los temas que trataron, entre ellos la rivalidad con Gisela Valcárcel. Asimismo, la periodista de espectáculos no dudó en dirigirse a la Señito. “Hemos rajado de todo, hemos destruido a medio Perú. 'Gise', no te lo puedes perder”, advirtió la figura de ATV en el avance.