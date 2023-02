Magaly Medina tildó de “mamarrachos” a Melissa Paredes y su Activador por posible demanda: “No tienen ni para pagar la luz”

Los enfrentamientos verbales entre Magaly Medina, Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan. Esta vez, la periodista le respondió a la pareja por dar a entender que la demandarían. Esto a raíz de la nota que difundió la Urraca sobre cuánto sería el sueldo del Gato activador en la academia de baile donde labora.

Magaly Medina le respondió a Melissa Paredes y Anthony Aranda por posible demanda

Magaly Medina fue firme y le indicó a Melissa Paredes que no iba a tolerar amenazas. “Hay unos mamarrachentos de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. A mí no me amenaces, menos estos de dónde han salido, pobrecitos, se creen célebres, se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso”, expresó la conductora de espectáculos.

La periodista incluso indicó que la pareja no tendría cómo pagar la luz de su casa y se burló de ellos. “No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se está encargando’. A mí realmente me dan risa, creen que me voy a atarantar, que un mamarracho me quiere demandar, vayan a trabajar”, agregó.

Fiel a su estilo, Magaly cerró este tema, recordando que los usuarios de las redes sociales le comenzaron a dar apodos a Anthony Aranda. “A un Activador le dicen ‘Don ramón’, digo por qué y me dicen ‘porque acaso Don Ramón trabajaba’, jajaja. Veía en las redes sociales y todos le dicen ‘Don Ramón’, cómprate un carro, la gente para criticar ahí está”, finalizó en son de burla.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Magaly Medina?

Melissa Paredes se mostró indignada por la nota difundida en el programa de Magaly Medina. En esta, la Urraca expuso a su pareja. Por este motivo, la conductora de Préndete comentó lo siguiente: “Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide. No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga”.