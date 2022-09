Magaly Medina sobre regreso de Melissa Paredes a la televisión: “Son unos morbosos”

No se guardó nada. Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel sobre la posible presencia de Melissa Paredes en El gran show, programa que empezará a transmitirse desde este sábado 1 de octubre por América TV.

Por medio de su programa, la popular 'Urraca' lanzó sus dardos contra Ethel Pozo, quien dio a conocer a los posibles participantes del reality en su programa América hoy. “Saliendo con su letrerito ridículo diciendo: ‘Prometo no llorar, si Melissa Paredes regresa a bailar’ (...) después de que la botaron”, indicó en un primer momento la conductora de Magaly TV, la firme.



Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes

En tanto, criticó la posible incursión de Melissa Paredes en el show, pues asegura que ella no es interesante para el público peruano y que solo la están ayudando. “Ella está perdida, anónima, desaparecida de la televisión, y claro, de una forma le harían un favor porque ella no tiene trabajo, no está en la televisión, nadie la llama. Creo que ni siquiera está en las redes sociales”, mencionó la ‘Urraca’.

Por otro lado, comentó los problemas que la exconductora de televisión ha tenido con la justicia en los últimos meses. “Los dos tienen la culpa de alguna forma, y Melissa más, por denunciar al padre (...) y así la quieren todavía. ‘Hay que premiarla, hay que traerla a un programa de televisión.’ Morbosos”, finalizó.