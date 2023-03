Makanaky pide disculpas a las mujeres tras confesar abuso sexual: "Fue una broma"

Se pronunció. Makanaky utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre sus declaraciones donde confesó que participó en una violación grupal contra una menor de edad. A través de un video publicado en TikTok, el influencer indicó que la entrevista con Jonathan Maicelo fue "armada" y que todo fue producto de una broma.

“La violación es algo delicado, y pido a todas las mujeres del Perú disculpas por todo. De todo corazón, perdónenme, yo no quise ofenderlas. Fue una broma, de todo corazón, espero que me perdonen. Disculpas, mujeres muy lindas... Quiero hablar a los amigos de la prensa que me están haciendo leña, están que inventan cosas que no son. Eso me perjudica a mí”, indicó en un primer momento.

Lee también: Jonathan Maicelo se defiende después de charla con Makanaky: "Le hice una entrevista a una persona con un déficit intelectual bastante alto"

“No merezco que esté saliendo todo esto en mi contra, que estén hablando mal de mí. El estado es algo lindo, respeto mucho a todos, todas las mujeres, lindas y hermosas. Disculpas de todo corazón. Todo fue armado en un podcast que hice con Maicelo, todo fue 'armani', nada fue cierto y espero que me perdonen porque cometí un error, no pensé que fuera a mayores”, agregó Makanaky.

¿Qué dijo Makanaky?

En una entrevista con Jonathan Maicelo, el tiktoker confesó que participó en una violación sexual colectiva. En sus declaraciones, indicó que lo hizo obligado por sus amigos.

"O sea, ¿la violaron?", pregunta el exboxeador, a lo que el influencer responde: "No es una violación, ¿o sí? No sé (...), yo nunca he violado, sino que mis amigos me dijeron (...) La chibola se dejó", afirmó. Asimismo, dijo que sigue en contacto con la víctima. "La veo y le digo 'hola, cómo estás' (...) Ya pasó años (...) Hay que hacer las cosas frías", finalizó.

Lee también: ¿Quién es Makanaky y por qué es condenado en las redes sociales?

Tras estas declaraciones, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables anunció que tomará acciones en contra del sujeto. "Desde el MIMP, rechazamos cualquier justificación e instigación del delito de violacion sexual, los involucrados deben ser sancionados. El Programa Nacional Aurora⁩ está tomando acciones", sostuvo la entidad gubernamental.



En tanto, la Fiscalía pidió "investigar el hecho de oficio", pues también se estaría configurando el delito de apología de violación sexual. "Una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual, por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia", solicitó la Defensoría.

#DeUnaVezPorTodas Rechazamos hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual. (1/2) pic.twitter.com/ocZwQxob0Q — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 27, 2023