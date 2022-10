Mamá de John Kelvin arremetió contra Dalia Durán: "Destruyó a mi hijo"

La noticia de la salida de John Kelvin del penal luego de ser absuelto por cargos de agresión física y sexual a su pareja Dalia Durán causaron revuelo en la prensa peruana. Ahora, la madre del cumbiambero salió para defender a su hijo y dedicarle unas palabras a su cónyuge.

Lee también: Toño Centella gasta 100 mil soles en quinceañero de hijastra

Carmen Llanto, mamá del artista, decidió romper su silencio luego de conocer la decisión del Poder Judicial para poner en libertad a John, pero también aprovechó para criticar a la modelo por divulgar aspectos que no serían ciertas.

No se quedó callada

Carmen Llanto, mamá de John Kelvin, salió para dar declaraciones sobre la situación de su hijo y su esposa ante la prensa de Argentina, lugar donde radica desde hace años. "Yo siempre hablé con la verdad, yo estuve con mis nietos, conviví con ellos dos y nunca le di la espalda como dijo. Eso sí me dolió porque delante de mí se mostró de una manera y cuando yo tomé el avión para salir, salió a hablar barbaridades de mí y de mi familia y destruyó a mi hijo", comentó la señora, quien había asegurado que no le guardaba rencor a Dalia Durán, pero si había mentido.

También comentó que ella no justifica lo que hizo su hijo porque eso le partió el alma y corazón. "Pero no era para que ella salga y haga un escándalo divulgando barbaridades, eso sí me dolió", dijo la mamá del artista.

Lee también: Lucecita Ceballos confesó que su esposo le pidió evitar escenas de besos: "Éramos inmaduros".

De igual forma, pidió a los medios de prensa para que ya no acosen a John. "Déjenlo tranquilo y que vuelva a empezar nuevamente, como debe de ser el camino correcto de la mano de Dios, por favor, quisiera que no lo acosen y quiero que lo dejen tranquilo porque estamos mal, no ha sido nada fácil para mí ni para mi familia...", agregó la progenitora de Kelvin.