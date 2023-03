Manolo Rojas asistió al velorio de Tongo: "Era el único que podía enfrentarse a Chacalón"

El pasado 10 de marzo, José Abelardo Gutiérrez Alanya, mejor conocido como 'Tongo', falleció a los 65 años. Tras conocer la noticia, Manolo Rojas asistió al velorio para despedirse del artista.

Lee también: Jaime Bayly y su emotivo mensaje tras la muerte de Tongo: "Cómo lo voy a extrañar"

El cómico fue entrevistado por Trome y recordó la carrera musical del cantante.

Manolo Rojas y sus recuerdos de Tongo

El comediante habló sobre la vida artística de Abelardo Gutiérrez, al cual considera un gran artista. "Era una época de oro. El único que podía enfrentarse a Chacalón era Tongo. Era ‘Chacalón canta, los cerros bajan’, también era ‘Tongo canta y los cerros bajan’", afirmó Rojas.

Asimismo, Manolo afirmó que respeta su trayectoria musical. "Yo he ido con Alfredo Benavides (a sus conciertos) y en esa época nos metíamos una bomba. Nos íbamos al Agustino, estábamos en el escenario, con Gladys (su esposa) y no nos bajamos del escenario, Tongo nos decía ‘No se bajen’. Siempre lo he visto a Tongo como un gran cantante", relató el cómico.

Lee también: Hija de Tongo lanzará tema en homenaje a su padre: "Estará en el próximo disco"

¿A qué se dedican los hijos de Tongo?

La primera hija del popular 'Le Tongue' y Gladys Lupinta se llama María Luisa Gutiérrez. Ella es una socióloga de profesión, pero también se dedica a hacer covers. Su nombre artístico es Malup y sus seguidores consideran que heredó el talento de su padre. Su hermana Fiorella es Terapeuta de Lenguaje. De igual forma, se desempeña como cantante bajo el nombre de Fiorella G.

Brenda es una ingeniera petroquímica y -actualmente- trabaja en la NASA. Mientras tanto, su hermano Abelardo Alexander estudió Guitarra Clásica, pero ha preferido mantener su vida privada en secreto. Madeleine Lisette es una soprano lírica del Conversatorio Nacional de Música, inclusive participó en el concierto de los Rolling Stones en el 2016.

Cinthia, la quinta hija del artista, terminó la carrera de Hotelería y Turismo. Sin embargo, siguió los pasos de su padre y espera conseguir varios logros. Finalmente, no hay mucha información respecto a Jesús Gutiérrez, aunque una de sus hermanas reveló que se graduó de la universidad.