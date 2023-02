Mar López recibió emotivo mensaje de su padre en 'Pesadilla en el paraíso 2': "Me gustaría que pudiéramos empezar de cero"

El último debate realizado por la producción de Pesadilla en el paraíso 2 ha sido muy emotivo. Una de las personas que está nominada recibió una gran sorpresa por parte de sus padres. Se trata de Mar López, quien terminó entre lágrimas luego de lo ocurrido.

Mar López recibió la visita de su madre

Flo, mamá de Mar, llegó hasta la granja para estar con su hija y a darle ánimos para esta semana muy complicada que se le viene. “No me lo puedo creer, pensaba que no venías ni de broma”, expresó la integrante del reality.

Por su parte, la mamá de la participante indicó que la ve muy bien a pesar de que esta semana le podría decir adiós al reality: “La estoy viendo muy bien, natural como la vida. Veo que ha arrancado y que es ella”.

Mar confesó que la relación que tiene con su madre no siempre es la mejor, debido a las personalidades muy parecidas que ellas tienen. Pese a esto, aseguró que es la persona más importante en su vida junto con su hermana.

Mar López se emociona por carta de su padre

La sorpresa para la participante no quedó allí, ya que la producción le hizo llegar una carta de su padre, a quien no ve hace mucho tiempo. En la misiva, el papá de Mar le confesó que la quiere mucho y que le gustaría empezar desde cero.

“Lo más importante es decirte que te quiero mucho, puedes estar muy tranquila porque el único culpable soy yo. Me gustaría que pudiéramos empezar de cero y establecer una relación de padre e hija normal", decía la carta del papá de Mar López.

La participante se emocionó mucho y expresó entre lágrimas lo siguiente: "Estoy flipando, uno que me escriba esto y me lo envíe aquí me parece surrealista y todo esto nunca me lo ha dicho".