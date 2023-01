‘Pesadilla en el paraíso 2’: Tania y Albert protagonizaron un reencuentro muy emotivo

La última edición de Pesadilla en el paraíso 2 tuvo varias sorpresas. Pero, la que más llamó la atención de los concursantes fue la presencia de Albert Barranco, novio de Tania Déniz.

¿Qué hacía el joven en la granja más famosa de España?

Albert Barranco visitó a Tania Déniz en la granja

La visita de Barranco sorprendió a Déniz, pues ambos no se veían desde que empezó el reality. De hecho, le sentó bien a la concursante, quien venía pasando duros momentos tras su nominación y problemas con sus compañeros.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': Kiko Giménez es nominado nuevamente con Tania Déniz

"Es una chica que va para delante. Es de mecha corta y al final eso trae cosas positivas y otras que no. Pero, la gente te quiere mucho, tu familia está a tope y la mía también", indicó Albert Barranco en un primer momento.

Luego, aprovechó el momento para confesar lo que siente por Tania Déniz: "Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Yo espero que te vengas conmigo a vivir pronto", aseguró.

Tania Déniz confesó estar muy enamorada de Albert Barranco

Tania no pudo aguantar sus emociones y rompió a llorar mientras escuchaba a su novio. La participante indicó que no es de las personas que expresan sus sentimientos, pero esta ha sido una ocasión para poder hacerlo.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso 2’: José Antonio Avilés es el tercer eliminado del reality

La integrante del reality confesó que tuvo miedo por su relación al entrar, pero fue de gran ayuda para darse cuenta de sus sentimientos hacia a él. "Nunca le dije que estaba enamorada. Y tenía ese miedo cuando entré. Aquí me he dado cuenta de que te he echado más de menos de lo que pensaba", expresó Tania