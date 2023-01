María Nelfi confesó que se quiere ir 'La descarga': “Me cansé”

La descarga ha iniciado con grandes presentaciones por parte de los participantes, pero los momentos de polémica tampoco han faltado.

La más reciente ha sido la actitud mostrada por María Nelfi, quien aseguró que no soporta más estar en la competencia.

Según se especula, esta decisión se debe a que la convivencia con los demás la ha afectado, así como la discusión que tuvo con uno de los participantes.

¿Qué desató la molestia de María?

Hace poco se hizo viral una broma pesada que le jugó Breyner a María Nelfi. Todo comenzó cuando la señora les pregunta a sus compañeros a qué hora iba a dormir y recibe una respuesta desagradable: "acaso nos va a acostar". María respondió negativamente, señalando que eran adultos y sabían bien lo que hacían.

Ante ello, Breyner indicó: “Claro, como se va arrunchar con El Indio. Esto desató la furia de la participante. “Mi vida personal no tiene absolutamente nada que ver contigo, yo a todos los respetos, el hecho de que él me dé el brazo u otra persona no tenemos que tomar las cosas hasta allá”.



A partir de allí, María mostró su incomodidad por lo que había pasado. “Eso que me hizo ese muchacho, me marcó muy feo, qué concepto tiene sobre mí, qué derecho le da decirme eso delante de todos, yo lo que le he dado es cariño, lo he tratado bien”, expresó.

María Nalfi se quiere ir de la competencia

En la última emisión, la participante aprovechó la oportunidad para comentar entre lágrimas que ya no soportaba seguir en la competencia y que prefería volver a casa para estar con sus hijos: “Me quiero ir, ya me cansé, no quiero nada”.

Por ahora, no se sabe cuál será la decisión final por parte de María, ya que muchos compañeros la están animando a seguir y no dudaron en mostrarle su apoyo.