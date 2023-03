María Pía Copello arremetió contra 'América hoy' por entrevistar a Rafael Cardozo: “No podemos actuar así”

¿Problema en América? María Pía Copello criticó duramente a la producción de América hoy por invitar a Rafael Cardozo cuando Mande quien mande ya había anunciado, por todos los medios, la presencia del exguerrero en el programa del mediodía.

La situación fue muy comentada que, incluso, se hizo viral en las redes sociales.

María Pía Copello arremete contra ‘América hoy’

María Pía Copello inició su programa con una polémica. La ex animadora infantil indicó que iba a tener como invitado especial en Mande quien mande a Rafael Cardozo. Sin embargo, el magazine de la productora de Gisela Valcárcel, América hoy, le "habría pagado" al brasilero para que sea el invitado del día.

“Hoy, supuestamente, mi invitado era Rafael Cardozo. Todo el mundo lo esperaba acá. La promoción la habíamos lanzado desde el jueves creo. Pero, de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, indicó María Pía en un primer momento.

Asimismo, cuestionó que programas del mismo canal se quitaran las exclusivas. “Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, manifestó.

Magaly Medina opina sobre ‘mecha’ en América Televisión

Magaly Medina no fue indiferente al problema que se generó en América Televisión y aseguró que el reclamo de María Pía es válido.

“Hoy día María Pía Copello hizo un reclamo al aire, porque ellos habían anunciado a Rafael Cardozo; sin embargo, América hoy que pertenece a otra productora (se lo había llevado)”, señaló.

Ante esta situación, 'La Urraca' hizo referencia a sus problemas con otros programas de ATV. “Bienvenida al club”, dijo la periodista. “No solo aquí nos quitamos los invitados, también sucede en América Hoy”, comentó entre risas.

Como se recuerda, en más de una ocasión, Magaly Medina se quejó que el programa de Andrea Llosa toque temas del espectáculo como el caso de Dayanita.