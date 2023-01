María Pía Copello imita a Shakira y lanza su propia versión de 'Pa tipos como tú': "No me pude resistir"

Shakira y Bizarrap han causado gran controversia tras estrenar Pa tipos como tú. Y es que, con este tema, la barranquillera ha hecho una “catarsis”, lanzándole varias indirectas hacia su expareja Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía Martí.

Luego del lanzamiento de la ‘Music Sessions #53’, varios artistas han sacado provecho de la fiebre en la que se ha convertido el tema, creando contenido para sus redes sociales. Uno de ellos ha sido María Pía Copello.

María Pía Copello estrena su propia sesión al estilo de Shakira

A través de su cuenta de Instagram, María Pía Copello subió un divertido video en un ambiente similar a donde se suelen grabar las sesiones del productor argentino. La conductora de televisión también usó una vestimenta parecida a la barranquillera. Es más, contó con su propio Bizarrap. El estilista Josue Scaccabarrozzi tomó el papel del músico.

“No me pude resistir a la fiebre de Shakira. Cuando tú y tu ex deciden quedar como amigos. Cero rencores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Shakira debió lanzar esa canción o creen que fue ‘too much’?”, escribió la hermana de Ana Carina en la descripción del clip.

María Pía regresará a la televisión con programa al mediodía

A finales de 2022, María Pía Copello confirmó su regreso a la pantalla chica con un programa al mediodía. Este show reemplazará a En boca de todos y saldrá al aire a través de la señal de América TV; sin embargo, aún no tiene fecha de estreno.

“Contenta, emocionada y con una mezcla de sentimientos. Lo tomo con mucho cariño y humildad, el hecho que piensen en mí para este proyecto al mediodía. Las cosas a veces se hacen con miedo y temor, pero hay que hacerlas igual, no importa”, expresó la conductora al anunciar la noticia.

La exanimadora infantil no estará sola, pues -recientemente- se confirmó que Carlos Vílchez, con su personaje de la Carlota, también ingresará al programa.