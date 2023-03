María Pía Copello quedó sorprendida al conocer el valor del anillo de 'Chabelita': "Voy a reclamar a mi marido"

El pasado martes 7 de marzo, Rodney Rodríguez e Isabel Acevedo se casaron. Por este motivo, el programa Mande quien mande hizo un enlace con la pareja desde Estados Unidos. Los esposos contaron detalles de su boda civil. Asimismo, María Pía Copello quedó en shock al oír el precio del anillo de 'Chabelita'.

El troleo de la 'Carlota'

Carlos Vílchez notó que en las redes sociales estaban comparando a Rodney Rodríguez con el popular 'Chibolín'. Ante ello, la 'Carlota' troleó en vivo al esposo de 'Chabelita'. "¿Qué se siente estar casada con Andrés Hurtado?", dijo el cómico y los esposos respondieron: "Pero en HD".



La broma no cayó bien a su compañera María Pía Copello, quien se disculpó por las palabras de su colega. "No de verdad, mil disculpas a los dos, no es posible que tú le digas una cosa así, porque él es Rodney Rodríguez", declaró la conductora. A pesar de ello, la pareja siguió charlando sobre su matrimonio en Estados Unidos.

El anillo de 20 mil dólares

María Pía decidió preguntarles a los esposos sobre el valor del anillo. "Quiero hablar del anillo. Un especialista en joyas dice que ha costado aproximadamente 20 mil dólares. ¿Es verdad eso? Yo te pregunto para ir a reclamar a mi marido", comentó la presentadora.

El esposo de 'Chabelita' solo dijo 'normal', lo cual provocó que la 'Carlota' casi se desmaye. Sin embargo, la exanimadora infantil comenzó a describir la joya. "Un especialista en joyas, dice que es un anillo en oro blanco, modelo doble y en el centro tiene un diamante de corte cuadro y eso no es todo, tiene 18 brillantes de diamante. ¿Es verdad?", insistió Copello, aunque no obtuvo respuesta.