Christian Domínguez descarta cantar en matrimonio de 'Chabelita': "No tiene sentido"

Christian Domínguez descartó la posibilidad de tocar junto a su agrupación Gran Orquesta Internacional en el matrimonio de su expareja Isabel Acevedo, luego que la bailarina anunciara su compromiso con Rodney Rodríguez.

El novio de Pamela Franco negó haberse sentido incómodo durante el enlace EN VIVO que mantuvo con su expareja y su novio mientras conducía el programa América hoy.

“(Sobre el encuentro en América hoy) Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, sería algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme”, expresó el cumbiambero durante una entrevista con ‘Choca’ Madros.

Christian Domínguez niega cantar en boda de Isabel Acevedo

El conductor de Estás en todas también le consultó a Christian Domínguez sobre la posibilidad de tocar en la próxima boda de Isabel Acevedo. Esto luego que el cumbiambero asegurara en el enlace en vivo que no tendría problemas en hacerlo, pues se considera un profesional.

Sobre ello, el líder de Gran Orquesta Internacional descartó esta posibilidad, ya que considera que sería una situación incómoda tanto para él como para la bailarina y su actual pareja.

“¿Quién podría hacer algo así? No, no podría hacer algo, voy a llamar a la orquesta con quien tuve una relación para que toque, no tiene sentido. No se haría”, remarcó el exintegrante de la Joven Sensación.

¿Por qué terminaron Christian Domínguez e Isabel Acevedo?

Christian Domínguez e Isabel Acevedo le pusieron fin a su relación a finales del 2019. Según las declaraciones del cumbiambero, decidió dar por terminado su amorío con la bailarina luego que esta le diera a elegir entre ella y su hijo.

“Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o no estar cerca de él si es que yo tengo una vida con ella. Definitivamente, no hay punto de comparación”, explicó el cantante en marzo de 2022.