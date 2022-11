María Pía Copello reafirma que trabajará con Carlos Vílchez en nuevo programa: “Está confirmado”

La continuidad de Carlos Vílchez fue puesta en duda luego que se especulara que saldría del canal, dejando el equipo de Jorge Benavides. Recientemente, María Pía Copello reveló que el comediante estará trabajando a su lado en la televisión.

María Pía Copello sobre negaciones de Carlos Vílchez: “Tendrá sus razones”

En una entrevista con un diario local, María Pía Copello contó que están arreglando los últimos detalles para que Carlos Vílchez esté con ella en la televisión. Asimismo, no dudó en destacar las virtudes del comediante.

“Tendrá sus razones, pero sé que está confirmado y va a estar conmigo. Me imagino que él se está tomando su tiempo, por alguna razón importante no lo puede decir todavía. A mí Carlos me parece un vacilón, le va a dar esa cuota de humor al programa que a mí me gusta. Creo que todo va a salir bien con él y vamos a ver qué tal nos va también, esto es una aventura”, señaló la exanimadora infantil.

María Pía Copello habla de la temática de su nuevo programa

Por otro lado, María Pía Copello contó que el nuevo programa que conducirá, donde estaría con Carlos Vílchez, saldría, aproximadamente, al medio día y que está lista para las próximas críticas.

“Sé que es un programa de mediodía, el horario exacto no está ni tampoco la salida al aire. Las críticas siempre habrá, buenas, malas, así es este mundo y uno tiene que estar ‘bañadita en aceite’ para aguantar. Ya tengo tantos años no solo en la televisión, sino también en las redes sociales”, agregó la exconductora de 'Esto es guerra'.

Carlos Vílchez niega salida de ATV

Anteriormente, Carlos Vílchez fue consultado sobre si saldría de ATV. Ante las interrogantes, el comediante fue claro en señalar que será él quien diga cuándo se irá y hasta cuando pertenecerá al canal.

"¿En algún momento he dicho que me voy de ATV? No. Magaly lo ha dicho. Mientras yo no lo diga, todavía no me voy, yo estoy acá. Pertenezco al canal (…) No tenía por qué dar un paso al costado porque me tratan bien. Si me trataran mal, doy un paso al costado en una”, aseguró el comediante.