María Pía Copello sobre ‘María Pía y Timoteo’: “La etapa más linda que tuve en la televisión”

‘María y Timoteo’ fue uno de los programas infantiles más populares de la televisión peruana, y fue ahí en donde María Pía Copello consiguió gran reconocimiento en nuestro país. Es por eso, que en una reciente entrevista para un diario local la conductora no solo recordó su etapa por el espacio televisivo, sino, además, lo que significa para ella.

María Pía Copello sobre ‘María y Timoteo’: “Fui realmente feliz”

María Pía Copello rememoró los años que estuvo en el programa infantil, el cual fue muy importante para su carrera artística.

“He trabajado casi 7 años en ‘María y Timoteo’ donde fui realmente feliz. Fue uno los mayores aprendizajes en la televisión, el trampolín de muchas cosas que luego ocurrieron para mi carrera”, afirmó.

María Pía Copello opinó sobre su relación con ‘Timoteo’

Por otro lado, la animadora decidió no decir cosas malas de ‘María y Timoteo’, por respeto a la gente, pero, además, recalcó que fue la etapa más bonita de su vida.

“Yo me quedo con lo mejor de los recuerdos y creo que el público merece un respeto, por eso nunca escucharán de mí nada negativo acerca Timoteo ni del programa, ni nada de lo que está rodeado porque tenemos muchos fans, mucha gente que nos quiere y nos recuerda con tanto cariño. Para mí fue la etapa más linda que tuve en la televisión”, comentó.

Cabe recalcar, que el medio de comunicación no dudó en preguntarle sobre su relación con Arturo Chumbe, quien en una ocasión reveló que usaba el traje de ‘Timoteo’, razón por la cual decidió no hablar al respecto sobre este tema a fin de no crear conflictos.

“No voy a hablar nada de Arturo Chumbe porque el conflicto no me gusta, no me gustan las telenovelas y si digo algo va a continuar, prefiero que quede ahí”, acotó.

@Internet