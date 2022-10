Mariah Carey anuncia conciertos por Navidad en Nueva York y Toronto

La semana pasada, la reina de la Navidad emocionó a más de uno luego de que utilizará su cuenta personal de Twitter para publicar el siguiente mensaje: “Ya casi es la hora…”. El post de la cantante fue acompañado de una imagen en donde se podía ver una túnica roja festiva, sin embargo, todos se desilusionaron luego de que continuará el tweet con un “Todavía no”.

Como era de esperarse, después de varios días, Mariah Carey volvió a aparecer con grandes planes para la temporada navideña. La reina de las fiestas anunció dos espectáculos navideños en los que se encargará de contagiar su magia a través de sus canciones.

La cantante estadounidense reveló la noticia a través de su cuenta personal de Instagram, en donde señaló cuáles serían sus próximos destinos. "¡Ya casi es hora Nueva York y Toronto, ven a celebrar la Navidad conmigo este diciembre!”.

No obstante, aseguró que se encuentra muy feliz de estar nuevamente sobre un escenario. “Muy emocionada de estar de vuelta en el escenario y festejar con todos ustedes”. Además, indicó que las entradas saldrán a la venta el 28 de octubre a las 10:00 a.m. a través de la página web ticketmaster.com.

Habrá sorpresas

Cabe resaltar que estos serían los únicos conciertos navideños de Mariah durante esta temporada navideña. Asimismo, los fanáticos que compren un boleto también tendrán la oportunidad de comprar una camiseta exclusiva y una copia de ‘The Christmas Princess’, el libro ilustrado navideño de la cantante, el cual sale a la venta a partir del 1 de noviembre.

Por otro lado, también se espera que el clásico navideño "All I Want For Christmas Is You" alcance por cuarto año consecutivo el puesto número 1 en el Billboard Hot 100.

