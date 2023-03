Mario Aguilar vuelve a Lima con su nuevo show de comedia

Mario Aguilar, quien ha comenzado su carrera como youtuber y ahora se consolida como uno de los comediantes más importantes en México, se presentará en nuestro país el próximo 17 de junio con el espectáculo Ser Loca No es fácil.

El artista mexicano, que cuenta con una audiencia de 20 millones en Facebook, casi 8 millones de suscriptores en YouTube, 5 millones de followers en Instagram y 16 millones en TikTok, se hizo conocido satirizando situaciones de la vida diaria bajo sus famosos personajes claves de la cultura latinoamericana. El más conocido, La Madre, encierra el estereotipo de madre latinoamericana que desdibuja las fronteras de todo el continente y lo acerca a públicos variados.

“Cojo cosas; no me burlo de nada. Simplemente imito situaciones que a cualquiera le pueden pasar, como hijo, como prima, como novia”, comenta y, respecto de que la mayoría de sus imitaciones sean femeninas, agrega que "es chistoso hacerlas, porque yo tengo mamá y hermana, y me identifico”, indica Mario Aguilar.

Ser Loca no es fácil es un show de comedia completo, con bailarines, música, luces, visuales y muchas sorpresas en donde los personajes de Mario han evolucionado y muestran “todo lo difícil que es ser mujer, aunque siempre de una manera cómica”.

¿Cuándo se presentará Mario Aguilar en Lima y precio de las entradas?

El presentador y ganador del Premio MIAU, Rey Influencer de la comunidad LGTBIQ+ 2022, youtuber, comediante, cantante y empresario Mario Aguilar, se presentará el próximo 17 de junio en el Teatro Canout a las 7:00 p. m.

Los tickets ya están a la venta en Entrada Ya, y pueden ser adquiridos con cualquier medio de pago desde:

General: S/ 120

VIP: S/ 180

Platinum: S/ 200

Golden: S/ 240