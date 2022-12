Allegados a Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler hablan sobre su ruptura: “Eran incompatibles”

Isabel Preysler no ha querido dar más detalles sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa. Sin embargo, el entorno cercano a la pareja asegura que el principal motivo de la separación se debería a los distintos estilos de vida de ambos. Y es que, mientras el Nobel está ligado al mundo de la cultura, la socialité está más interesada en aparecer entre los reflectores y el mundo del espectáculo.

El cuento que reveló la fallida relación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler

Para muchos allegados al premio Nobel, el cuento Los Vientos que publicó hace dos años fue una prueba clara del cansancio que venía sintiendo Mario Vargas Llosa sobre su relación con Isabel Preysler.

“Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena (…). Todas las noches pienso en ella y le pido perdón”, señala el peruano en su cuento.

“Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz (…). Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”, revela un fragmento del relato.

Sin duda, estas coincidencias del libro con la vida de Vargas Llosa hicieron pensar a su entorno íntimo que se trataba más un cuento con tintes autobiográficos, en especial cuando el escritor hace una crítica al mundo del espectáculo.

“Es imposible gozar de un concierto, o de una ópera y hasta de una comedia ligera, rodeado de gente que no hace más que teclear o acariciar las tabletas que tienen bajo los ojos”, señala.

Entorno de Mario Vargas Llosa explica ruptura con Isabel Preysler

“Cuando leímos Los vientos, vimos las claras referencias autobiográficas y también las referencias a su relación con Isabel Preysler, aunque por supuesto no utiliza su nombre ni mucho menos”, explica una fuente al diario EL PAÍS.

La persona allegada a Mario Vargas Llosa recalca que el libro lo terminó de escribir a finales del 2020, por lo que están seguros de que la relación se fue desgastando con el tiempo y no ha sido algo repentino.

Asimismo, criticó que la prensa rosa siempre los haya puesto como una pareja idílica y desmintieron que la separación se haya debido a un ataque de celos como se dijo.

“Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos. Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó”, señala el entorno íntimo del Nobel.

Los amigos de la pareja coinciden en que ambos venían de mundos antagónicos y trataron de adaptarse a sus diferentes estilos de vida sin éxito alguno.

“Al principio, a Mario incluso le divirtió desde un punto de vista antropológico, aunque nunca estuvo cómodo en ese ámbito”, reconocen.

Incluso recuerdan que Isabel no lo acompañó al último congreso literario sobre su obra. “Prefirió irse a las islas Maldivas”, indican.