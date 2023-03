'Masterchef Argentina 2023': Micaela recibió duros comentarios del jurado por su plato

Los concursantes siguen presentando sus mejores platillos en Masterchef Argentina 2023. Micaela Bosio decidió preparar un gulash con spätzle, pero terminaría arrepintiéndose de su decisión. Su receta recibió duras críticas de los jueces del programa.

El error de Micaela

La diseñadora de interiores estaba entusiasmada por la prueba del día. Por ello, decidido preparar un gulash con spätzle. Donato de Santis se acercó a la competidora y le preguntó si cocinaría algo con el tomahawk. Mica le respondió que no y siguió con lo suyo. Ante dicha acción, el chef italiano le señaló que la parecía muy raro que use un corte de ese tamaño para su receta.

Lee también: 'Masterchef Argentina 2023' EN VIVO HOY, 30 de marzo: horario y por dónde verlo por TV y ONLINE.

Terminado el tiempo de cocción, el jurado probó su comida y comenzó a expresar su opinión. "De sabor está bien. Sabes sazonar y todo. Pero, a esto, le faltaron veinte minutos más. Los spätzle están raros y el pan está crudo", indicó Damián Betular. "Micaela, desde una costilla de mamut así de grande a esto... es un camino particular el que has tomado. Al spätzle hay que pasarlo por agua fría y después saltearlo. Porque puede quedar apelmazado como pasó acá. Le falta para MasterChef", puntualizó Donato. Por su parte, Germán Martitegui comentó lo siguiente: "Hay tantos errores conceptuales que me parece que lo primero que falló es tu cabeza. Después lo que viene detrás, que ya te lo dije. Quédate con entender el espíritu de un plato, de dónde viene y cómo lo terminaste sirviendo"

¿Cuándo será la próxima gala de eliminación?

La competencia culinaria podría tener a sus primeros participantes eliminados. Actualmente, hay 16 concursantes que compiten por el título de Masterchef.

Lee también: ‘MasterChef Argentina’: La triste historia de Belén, participante a la que abandonaron en una plaza de niña.

La siguiente gala de eliminación será este domingo 2 de abril a las 9:15 p.m. (hora de Argentina).