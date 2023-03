‘MasterChef Argentina’: La triste historia de Belén, participante a la que abandonaron en una plaza de niña

La nueva temporada de MasterChef Argentina viene dejando momentos muy emotivos y hermosos. En el segundo programa de la competencia se pudo conocer la historia de Belén, la cual llegó con el sueño de quedarse en la contienda.

La desgarradora historia de Belén

Belén es una cocinera amateur de 30 años y madre de cuatro hijos. Ella llegó al programa y se mostró emocionada por la oportunidad brindada por los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

La joven preparó un pollo al verdeo y, al presentarle su plato a los jueces del programa, rompió en llanto. Belén contó su historia y conmovió a todos los asistentes y televidentes de MasterChef Argentina.

"De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí mi lado a que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia. Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea, pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta y lo disfruto", mencionó la participante.

¿Se quedó en el programa?

Luego de que Belén cuente su triste historia, los jueces de MasterChef Argentina tuvieron que tomar una decisión. “Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego, pero el plato es el que define, y para mí es un no", mencionó Damián Betular.

Por su parte, Donato de Santis dijo: "Está bastante bien, hay cosas para mejorar. Tienes mucho cariño. Esta papa estaba muy rica. Te salió muy generoso y muy honesto como plato. Este premio es con un sí".

Por último y el que definió el pase de la participante fue Germán Martitegui, el exigente juez sostuvo: "Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que te mereces esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. ¡Así que te voy a dar un sí y un delantal!".

Así, Belén ingresó a la nueva temporada de MasterChef Argentina, cumpliendo uno de sus más grandes sueños. La joven no lo podía creer y estalló en lágrimas.