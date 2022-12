'Masterchef celebrity España’: Lorena Castell se corona como la ganadora de la séptima edición

Lorena Castell se convirtió en la ganadora de Masterchef celebrity España. La presentadora se batió a duelo con Manuel Baqueiro en una reñida competencia, donde ambos mostraron su destreza para la cocina.

'Masterchef celebrity España’: Lorena Castell y Manuel Baqueiro compitieron en la final

Luego de semanas intensas en Masterchef celebrity España, Lorena Castell y Manuel Baqueiro fueron los finalistas de la competencia. Los amigos se enfrentaron a un duelo de platillos donde aplicaron todos sus conocimientos.

Lorena preparó un entrante de suquet de peix thai, un plato principal de fabes con almejas y un postre al que llamó Eclipse lunar.

Por otro lado, Baqueiro, sorprendió al jurado con unas cigalas con perlas de tapioca y salsa de albariño, un mero a baja temperatura en hojas de plátano y un helado de almendra, velo de café y bizcocho de sifón.

Aunque todos los platillos y la creatividad de los participantes fue alabada, finalmente el jurado decidió por convertir a Lorena Castell en la ganadora.

'Masterchef celebrity España’: Lorena Castell festeja victoria

Tras coronarse como ganadora, Lorena Castell se mostró muy emocionada y agradeció al programa Masterchef celebrity España la oportunidad.

“Soy la ganadora estoy super feliz (…) Mucha parte de este trofeo es de mi madre porque al final la mano de la cocina es probablemente de ver a mi madre tantas horas cuando cocinaba (…) Este programa termina y no solamente me llevo un trofeo, sino que un montón de amigos y me ha enseñado para conocerme a mi mejor, si luchamos por nuestros sueños lo vamos a conseguir”, señaló.

El premio de los 75 mil dólares que ganó serán otorgados a la ONG Juega Terapia que se encarga de crear zonas infantiles para que las instancias en el hospital de los niños sean mucho más agradables.