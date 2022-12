MasterChef Celebrity México: Karla Gascón fue eliminada de la competencia

Una salida inesperada. La actriz Karla Gascón fue eliminada de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y no participará en la gran final del programa de cocina, pues la falta de tiempo le jugó en contra a la española quien perdió el duelo ante Alejandra Ávalos.

MasterChef Celebrity México: Karla Gascón y su última participación el programa



Karla Gascón y Alejandra Ávalos compitieron en el último programa de MasterChef Celebrity México por su pase a la final. Una de las dos sería eliminada por lo que la tensión aumentó a medida que transcurría el tiempo.

En 30 minutos debían mostrar sus mejores recetas. Sin embargo, en todo momento la actriz mostró un nerviosismo más de lo usual.

“Esto es competir contra el Real Madrid con mis cuatro colegas, echarles un partido de futbol (…) No estoy satisfecha porque no he tenido tiempo para hacer lo que yo quería hacer”, señaló.

Efectivamente su bajo desempeño se vio reflejado en su preparación y aunque tanto ella como Ávalos tuvieron errores, el jurado decidió que la ganadora sería la cantautora.

MasterChef Celebrity México: Jurado dolido con salida de Karla Gascón

En esta ocasión el jurado de MasterChef Celebrity México evitó comentar abiertamente su opinión acerca de las preparaciones de ambas concursantes. Todos se limitaron a probar los platillos y tomar la decisión en privado.

Sin embargo, los chef Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne revelaron que la eliminación de Karla Gascón fue una de las más difíciles que tomaron.

La actriz había salido victoriosa de varios obstáculos y desafíos a lo largo del programa.

En redes sociales, el público también lamentó su eliminación. Aunque en un inicio Karla causó polémica por su actitud y bromas pesadas, la audiencia quedó conmovida por su salida del programa de cocina.