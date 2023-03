'Masterchef España 11': Rachel se convierte en la segunda expulsada del programa

Hay una nueva eliminada en Masterchef España 11. Se trata de la youtuber Rachel, quien no pudo preparar un platillo con 70 euros de presupuesto. La participante fue eliminada del show.

El adiós de Rachel

Los participantes partieron rumbo a Toledo para la primera prueba de exteriores. Cuando llegaron al lugar, el chef Adolfo Muñoz les encargó preparar un menú de alta categoría para 160 comensales. Sergio, Leti y Jorge Juan fueron elegidos capitanes de los equipos azul, rojo y blanco, respectivamente.

Finalmente, el grupo de Sergio se llevó la victoria. Mientras tanto, Samantha le reclamó a Rachel por 'hacer cuentas con la harina'. Asimismo, Marta decidió salvar a los platillos de Carlota, Eneko y Pilu. Más tarde, los delantales negros (Israel, Carla y Rachel) tuvieron una prueba. Los participantes debían cocinar con 70 euros.

A pesar de su esfuerzo, la youtuber de Texas fue expulsada del certamen. "Ha sido todo muy injusto porque tenía muchas ideas y no he podido hacerlas. Estoy muy triste y enfadada", declaró la concursante.

La fan número 1 está en el programa

Merce está motivada por demostrar su talento en el concurso culinario más famoso del mundo. "Soy una mujer todoterreno y hablo muy alto", dijo la participante cuando ingresó al show. Sin embargo, los jueces notaron que ella también destacaba por sus conocimientos sobre el programa.

El jurado le hizo una serie de preguntas y tuvo una nota sobresaliente. Merce confesó que no solo ve el show, también tuvo la oportunidad de visitar el restaurante Masterchef en 12 ocasiones. Por último, la madrileña de 51 años recordó con cariño el día que le entregaron el delantal blanco. "Esto es un sueño hecho realidad. Llevo siguiendo todas las ediciones. No puedo describir lo que siento. Es un orgullo, me siento una privilegiada", comentó la aspirante.