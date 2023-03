‘Masterchef España 11’ EN DIRECTO: horario y por donde verlo por TV y ONLINE

El pasado lunes 27 de marzo se celebró el estreno de Masterchef España 11. Para la presente temporada, habrá muchos cambios y sorpresas.

Entérate a qué hora inicia el reality culinario y por donde verlo EN DIRECTO.

Lee también: 'Masterchef España 11': todo lo que se sabe del programa hasta el momento.

Los concursantes están listos para una nueva temporada de Masterchef España. Para esta edición, 23 participantes han sido los elegidos para superar cada uno de los desafíos. En el primer episodio, los aspirantes se enfrentaron a las Cajas Misteriosas y contaron con la presencia de Tamara Falcó para elevar sus platillos al siguiente nivel.

Para este martes, los cocineros serán parte de una prueba de exteriores en Toledo. Además, habrá un reto de cocina con solo 70 euros de presupuesto y tendrán de apoyo a María Escoté.

¿A qué hora comienza y por donde ver?

Como se recuerda, el show puede ser visto a través de la señal de La 1 de la TVE y su plataforma de streaming RTVE Play. Estos son los horarios de hoy, según tu país:

España: 10:30 p.m.

México y Nicaragua: 3:30 p.m.

Estados Unidos: 5:30 p.m. (EST) / 4:30 p.m. (C) / 2:30 p.m. (P)

Perú, Colombia y Ecuador: 4:30 p.m.

Venezuela y Bolivia: 5:30 p.m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina: 6:30 p.m.

Mar Aguilera habló sobre su postulación al show

La ex Miss Mundo España 2019 quería ponerse el famoso delantal blanco, pero al final no pudo lograrlo. "Quizás vuelva a presentarme de nuevo porque me parece un sueño", dijo la modelo.

Lee también: Anabel Alonso se coronó campeona de ‘Masterchef especial Navidad’.

Mar confesó que, a pesar de su trabajo, adora cocinar y tiene su propio restaurante 'Tierra y agua'. "Desde que era pequeña, la cocina ha sido mi pasión, aunque nunca pensé dedicarme profesionalmente a ella. Me decanté por estudiar psicología y después llegó el certamen de Miss España por lo que empecé a dedicarme a la moda y a la interpretación. Pero tiempo después decidí abrir mi propio restaurante y me di cuenta de que podía convertir mi afición en mi trabajo", declaró Aguilera.