‘Masterchef España 11’: Roberto se conviritió en el primer expulsado de la temporada

Masterchef España 11 se estrenó esta semana y ya dio a su primer eliminado. Se trata de Roberto, quien no cumplió con el reto que le encomendaron los jueces.

Roberto fue eliminado de ‘Masterchef España 11’



El jurado, conformado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, tuvo la difícil tarea de escoger a los 23 concursantes oficiales. Los que no recibieron los síes, se enfrentaron en duelos de eliminación. Pero, ¿en qué consistías?

Fray Marcos, Larraitz, Pili, Carlota, Frank y Roberto, tuvieron que reutilizar platillos fallidos y convertirlos en deliciosos potajes. Finalmente, Roberto no cumplió con las expectativas y fue sacado del programa. “El plato es malo, malo. Es un agua sucia y sin sabor. Parecen unas lentejas con arroz lavadas. Es muy malo”, comentó Jordi. “Es sorprendente que tuvieras que reutilizar y mejorar esos ingredientes y lo hayas estropeado. Es curioso. Ha sido todo al revés”, acotó Pepe.

Empiezan las discusiones en ‘Masterchef 11’

En poco tiempo del concurso de cocina, los participantes han tenido algunos enfrentamientos. Por ejemplo, Jotha y Larraitz se dijeron de todo luego de que el joven concursante tratara mal a uno de sus compañeros.

“Tengo una manera muy brusca de despertar a la gente. Soy muy bruto y voy dando por las habitaciones y diciendo 'venga, venga' y a ella le ha parecido mal. Lo entiendo porque no a todos les tiene que parecer bien”, mencionó Jothta. A lo que Larraitz contestó: “Lo ha entendido ahora, esta mañana no porque te he dicho que no eran maneras y has dicho que no éramos personas. Si eres tan chulo sigue con ello hasta el final”, sentenció la participante.

Está muy bien Jotha diciendo que va "sobrado de respeto" y llamando urraca a la vez a Larraitz... #MasterChef pic.twitter.com/DHjWOpuNDz — MasterChef (@MasterChef_es) March 28, 2023