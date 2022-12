Mayra Goñi culpa a Magaly Medina de afectar su salud mental: “Ayudó a que mi depresión creciera”

Magaly Medina ha criticado a la actriz y cantante Mayra Goñi. Ante esto, la también influencer usó sus redes sociales para reflexionar acerca de esto, y responderle a la popular ‘Urraca’.

Mayra Goñi sobre críticas de Magaly: “A mí me resbala”

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Mayra Goñi señaló que las críticas de Magaly Medina ‘le resbalan’, y que habla de ella porque le genera rating. “Magaly está envidiosa. A mí me resbala, me basta con la gente que me conoce, de alguna manera rating le daré porque habla de mí”, señaló la actriz.

Por otro lado, Mayra Goñi destacó que las criticas le afectaban con anterioridad al no estar acostumbrada a recibirlas. Asimismo, apuntó que Magaly Medina fue parte del aumento de su depresión, sin embargo, aprendió a superarlo a lo largo de los años.

"Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques. Una de estas personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona que hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, agregó.

Mayra Goñi y su mensaje a Magaly Medina: “Si alguien está bien, no le deseas mal a nadie”

En los momentos finales de su mensaje, Mayra Goñi expresó tener pena de Magaly Medina, ya que sus actos reflejarían una forma de sentirse mejor. Asimismo, Mayra Goñi no cree que Magaly Medina tenga felicidad al juzgar a las demás personas.

“Entiendo que pena, algunas personas que tienen que hacer eso para sentirse mejor. No sé, me he vuelto muy empática y he aprendido a entender a las personas y no solo a la que me estoy refiriendo. Si alguien está bien, no le deseas el mal a nadie. Las personas que critican realmente no creo que sean tan felices, no me importa la vida de nadie, no juzgo a las personas porque las entiendo, todos pasamos por cosas distintas”, finalizó.