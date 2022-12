Magaly Madina pone en duda relación entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza: “No me creo el cuento”

La conductora de espectáculos Magaly Medina puso en duda el romance entre los cantantes de salsa Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, esto luego que la pareja anunciara su separación momentánea.

Durante la última edición del programa MagalyTV: la Firme, tuvo como invitado precisamente a Jair Mendoza para que ofrezca detalles sobre su relación con la expareja de Jefferson Farfán, y los verdaderos motivos de su distanciamiento.

Magaly Medina a Jair Mendoza: “No los veo como una pareja”

Magaly le cuestionó a Jair Mendoza la autenticidad de su romance con Yahaira Plasencia debido a la frialdad que ambos mostraban al ser captados por las cámaras de televisión.

“No los veo como una pareja, no me creo el cuento. No los veía tan entusiasmados el uno con el otro. Están en la playa, pero no tenías ningún gesto. No lo sé, en ningún momento los visualizo como una pareja enamorada. Yo no me creo el cuento”, indicó la comunicadora.

El viaje al que hizo mención la “urraca” fue el que realizaron a Punta Cana. En las imágenes propaladas por el programa, se puede observar a la pareja disfrutando del verano. Sin embargo, lo que llama la atención es el poco cariño o afecto que mostraban.

“El amor se nota, el amor no se puede controlar. Cuando uno está apasionado por una persona se nota en los ojos, en los gestos, en la mirada hay un lenguaje corporal que el cerebro no controla. No te creo”, replicó Magaly.





Todo por Sergio George

Hay que recordar que hace unos días, ambos cantantes de salsa anunciaron su separación como pareja. Fue precisamente Jair Mendoza quien reveló la noticia en una edición del programa América Hoy.

“Para ser muy sincero, ahora por todas las cosas que han venido pasando a raíz de las imágenes que salieron, hemos decido poner en pausa un rato la relación. En realidad, no hemos terminado. Estamos poniendo prioridades en la vida, ella tiene su carrera”, señaló Mendoza.

Esta “pausa” se da luego que el productor internacional de Yahaira Plasencia, Sergio George, desaprobara su relación con su colega musical.

