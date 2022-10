Meghan Markle recordó su paso por el programa 'Deal or No Deal'

Meghan Markle se animó a contar un poco más sobre su experiencia como modelo en Deal or No Deal e incluso mencionó detalles inéditos sobre su participación en el último episodio del podcast "Archetypes", en Spotify.

Y es que, la actriz decidió romper etiquetas, reflexionar sobre la época en la que participaba en el popular programa de juegos y reveló como se sentía en ese momento.

Asimismo, la duquesa de Sussex señaló que la producción del espacio televisivo en mención se fijaba únicamente en lo que había por fuera de una persona, pero nunca en lo que tenía dentro.

"Se trataba únicamente de la belleza y no necesariamente del cerebro", afirmó Markle.

Lee también: Meghan Markle: ¿en qué series y películas aparece la duquesa de Sussex?



El pasado de Meghan Markle

Antes de que llegara a ser la duquesa de Sussex o Rachel Zane en la exitosa serie "Suits", Markle era considerada una artista en apuros en Hollywood. Fue así que allá por el año 2006 consiguió un papel en Deal or No Deal, sin embargo, su paso fue bastante corto.

Cabe resaltar, que a pesar de sentirse agradecida por el trabajo, debido a que la ayudó a pagar cuentas y también le brindó un seguro médico, Meghan señaló que no le gustó en lo absoluto cómo la hizo sentir.

No obstante, la esposa del príncipe Harry aseguró que todas las personas que participaban del programa eran muy inteligentes, pero no estaban ahí por esa característica en particular.

"Estaba rodeada de mujeres muy inteligentes en ese escenario, pero ese no era el enfoque de por qué estábamos ahí. Incluso terminaría yéndome con un hoyo en el estómago", comentó.

Finalmente, agregó que no se sentía a gusto con lo que hacía en dicha serie porque la obligaban a no ser ella misma.

"Sabiendo que era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme forzada a aparentar algo que no era y transmitir poca sustancia", acotó.

Lee también: Meghan Markle y el duro momento que vivió cuando se incendió la guardería de su hijo