Melisa Paredes califica de “ridículos” a futbolistas que le coquetearon: “Uno me invitó a Lunahuaná y otro me quiso llevar de shopping”

¡Contundente! La modelo nacional Melisa Paredes volvió a causar gran revuelo luego de confesar que fue coqueteada por varios futbolistas.



La conductora de televisión aseguró que nunca ha sentido atracción por futbolistas. Además, aún no sabe por qué decidió mantener una relación sentimental con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Indignada por coquetos

La conductora del programa Préndete no se cayó nada y confesó que el único futbolista que le parece atractivo es Cristiano Ronaldo. Asimismo, no dudó en bajarle la llanta al atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula. “Es bueno, pero no es atractivo, no te pases”, señaló la modelo peruana sobre el popular Bambino.

Melisa Paredes también reveló que un gran número de futbolistas han intentado cortejarla desde su separación matrimonial con Rodrigo Cuba. Según la modelo, ella siempre rechazó sus coqueteos y ofrecimientos, rememorando dos casos que llamaron tu atención de manera especial.

“Uno bien sinvergüenza, me escribió para invitarme a Lunahuaná, el otro me dijo ‘un shopping por el Jockey Plaza’ y yo ‘¿Qué?’. Fue bien ridículo, ni les hablé, ni les respondí ni nada. Si les digo los nombres se mueren. No es forma para entrarle a ninguna mujer, pero como se dice que las chicas somos interesadas, habrán dicho ‘ay acá es’, pero no”, confesó la actriz nacional de 32 años.

Feliz por su presente

La ex pareja del futbolista Rodrigo Cuba aprovechó las cámaras para elogiar a Karla Tarazona y Kurt ‘Metiche’ Villavicencio. “Me la paso superbién, estoy feliz de volver a la conducción en este programa tan bonito y con el esfuerzo que se hace, mis compañeros son unos capos y que me den esta oportunidad de volver a la conducción”, señaló ‘Meli’.