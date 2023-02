Melissa Paredes habla sobre 'Metiche' y Karla Tarazona: "Me la paso superbién, ellos son unos capos"

Melissa Paredes está viviendo una nueva etapa como conductora de Préndete en Panamericana, razón por la cual el programa Teledeportes decidió entrevistarla para hablar sobre su pasado con 'El Gato' Rodrigo Cuba y ella no dudó en elogiar a sus compañeros Kurt Villavicencio 'Metiche' y Karla Tarazona.

Asimismo, afirmó que no le gustan los futbolistas, aunque algunos trataron de cortejarla de diversas maneras.

No le gustan los futbolistas

Melissa Paredes aseveró que no le simpatizan los jugadores de futbol. Sin embargo, comentó que tuvo varios pretendientes que la invitaron en diversas ocasiones.

"(Hubo) un que me escribió, bien sinvergüenza. Me invitó a Lunahuaná. Otro me dijo un 'shopping (de compras) por el Jockey Plaza'. Fue en mi época de soltera. Ni les hablé, ni respondí, ni nada. No hay forma... También tengo otros que me han invitado a viajes, al extranjero, pero no que flojera", dijo la presentadora de televisión.

Pero a pesar de todo, recalcó que lo mejor que le pudo pasar fue tener a su hija con el jugador Rodrigo 'Gato' Cuba.

Elogió a sus compañeros

Respecto a sus colegas, la ex reina de belleza destacó el profesionalismo de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio 'Metiche'. "Me la paso superbién, estoy feliz de volver a la conducción en este programa tan bonito y con el esfuerzo que se hace, mis compañeros son unos capos y que me den esta oportunidad de volver a la conducción", manifestó Melissa.

Asimismo, aclaró que no sabe por qué había sido separada de América hoy, show en donde conducía al lado de Ethel Pozo y Janet Barbosa. "No sé por qué me sacaron", respondió Paredes.