Melissa Klug respalda a Jefferson Farfán por cumpleaños de su hijo: “Tiene el derecho de celebrar como le dé la gana”

Melissa Klug estuvo este jueves en América hoy para defender a Jefferson Farfán luego de celebrar el cumpleaños de su hijo Adriano en un yate en Miami.

Melissa Klug muestra su apoyo a Jefferson Farfán

En su visita al programa de América TV, se le preguntó sobre la polémica por la fiesta de su hijo en un yate.

“Melisa Klug te necesitamos porque ya no entendemos. Cuando Jefferson -en su momento- por trabajo, no pasaba todo el tiempo con su hijo, la gente le reclamaba y ahora que lo lleva a celebrarse, la gente también lo critica. Ya no entiendo”, mencionó Ethel Pozo.

Ante la pregunta, la popular Blanca de Chucuito defendió a la Foquita y aseguró que solo estaba disfrutando junto a su hijo.

“Es su cumpleaños, todos saben que Jefferson Farfán ha jugado muchos años fuera y no ha compartido muchos momentos especiales con sus hijos y ahora ya vive acá en Perú, tiene el derecho de celebrar con sus hijos como le dé la gana”, expresó.

Melissa Klug defiende a su hijo

Para finalizar, Melissa afirmó que respetaba las otras opiniones, pero que a ella solo le importaba la felicidad de su hijo. Además, dijo sentirse contenta de que el niño esté pasando más tiempo con su padre Jefferson Farfán.

“Y si no lo hace, es raro porque Jefferson ha tenido esos lujos antes y ahora porque lo hace con su hijo… está de vacaciones. Yo respeto las opiniones de la gente, no hará algo para cambiar eso, yo estoy feliz, mi hijo está feliz y eso es lo que importa. Me encanta que disfrute con su padre, es adolescente, necesita de su padre”, comentó.