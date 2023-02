¡Con DNI en mano! Melissa Loza aclara que acaba de cumplir 40 años

Melissa Loza pasó su onomástico al lado de sus seres queridos en una hacienda en Ica. La integrante de Esto es guerra disipó las dudas sobre su edad, luego que algunos medios aseguraran que tiene 44 años.

Lee también: Johanna San Miguel encaró a los guerreros tras su bajo desempeño: "Los invitamos a que regresen a sus casas".

Por esta razón, decidió mostrar su DNI ante las cámaras y responderles a sus detractores. Asimismo, la modelo reveló que conoció al novio de su hija Flavia.

La verdadera edad de Melissa

En una entrevista con +Espectáculos, Melissa Loza comentó que en el viaje que hizo a Ica también estuvo el enamorado de su hija Flavia, Juan Diego Landa. La modelo llenó de elogios a la pareja de su primogénita.

"De verdad que me parece un chico A1... Él ya terminó su carrera y mi hija está por acabar la suya. Todo bien, gracias a Dios", informó la integrante de Esto es guerra. Sin embargo, la modelo también despejó las dudas sobre su verdadera edad, por lo que mostró su DNI ante las cámaras.

Lee también: Gino Assereto asegura que no se parece al novio de Jazmín Pinedo y ella lo trolea: "No, él es más guapo y joven"

"Acá está y para que hagan un close up este es mi DNI de 1983, por favor. Acá está. ¿La gente no sé qué le pasa? De repente, un admirador o admiradora que quiere alterar ahí algo que no es, pero acá está la verdad de todo", recalcó la modelo.

Melissa posteó fotografías de su viaje a Ica. En ellas, se puede apreciar a la guerrera acompañada de sus familiares e hijas, mientras festeja sus 40 años de vida.