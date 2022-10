Melissa Loza habla sobre el libro de Guty Carrera: “La mentira tiene patas cortas”

Guty Carrera sorprendió al anunciar que pronto publicará su primer libro de autoayuda. Al ser preguntada sobre el tema, su ex Melissa Loza, le restó importancia en lo que pueda contar sobre su pasada relación sentimental.

Melissa Loza se pronuncia sobre el libro de Guty Carrera

La modelo fue entrevistada por el programa Más Espectáculos con el fin de saber su opinión frente al tema, por lo que ella aseguró que primero tendría que leerlo para luego brindar declaraciones.

“Tendría primero saber de qué se trata, es su vida, mi vida es mi vida, muy independiente, entonces no podría opinar sobre algo que no sé (…) Tendría que leerlo y verlo, y de ahí tomar una decisión, no lo tomo a mal porque yo siempre me porté muy bien (…) Si vamos a hablar de mentiras, entonces bueno la mentira tiene patas cortas, pero si vamos a hablar de cosas reales”, mencionó Loza.

Sin embargo, en el caso que el hijo de Edith Tapia mintiera y manche su imagen, no dudaría en tomar acciones legales.

“No me temblaría la mano, la verdad, depende de cómo maneje ese tema (…) Mucho depende”, aseguró.





Guty Carrera negó que su libro sea sobre Alejandra Baigorria

Cabe recalcar, que el ex chico reality reveló que su libro que tratará sobre sus experiencias y no sus exparejas se llamará “Ámame que me vas a perder”, una frase que se hizo muy popular durante la época en la que tenía una relación tormentosa con Alejandra Baigorria.

“Es una frase muy conocida, muy popular, así como el tema de “yo no fui infiel”, pero esa frase la interpretaron de otra manera, cuando era otra cosa”, dijo en el programa ‘En boca de todos’.

Como se recuerda, en el año 2016 la popular ‘Rubia de Gamarra’ publicó unos audios en donde Carrera le decía la mencionada frase para denunciarlo por agresión.

“El libro más allá de eso, va por experiencias, no voy a hablar de ella o de otras personas (...) A Michelle Soifer la voy a incluir en el libro y había personas que se ponían celosas porque era mi amiga”, acotó.