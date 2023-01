Melissa Loza vuelve a 'Esto es guerra' a sus 43 años y envía mensaje a nuevas competidoras: "¿Tenerles miedo?"

Esto es guerra ha vuelto a las pantallas de televisión peruana con algunas novedades. Y si bien Johanna San Miguel y Renzo Schuller siguen en la conducción del programa, el ingresó de la "nueva generación" ha sorprendido a varios.

No obstante, algunos competidores "antiguos" se han mostrado confiados. Este es el caso de Melissa Loza, quien a sus 43 años aseguró que no tiene ningún inconveniente en competir con las más jóvenes.





El regreso de Melissa Loza

El pasado miércoles 18 de enero se estrenó la nueva temporada de Esto es guerra. El reality show de América Televisión celebró la denominada 'Noche EEG' por todo lo alto. Una de las sorpresas de la noche fue el regreso de Melissa Loza, quien lució un llamativo atuendo.

"La producción me llamó, dudé en regresar, pero debo confesar que soy una persona que ama su trabajo y siempre voy a estar donde Dios me ponga y si él quiere que yo esté acá, nos vamos por los 11 años en EEG", declaró emocionada la ex modelo de 41 años.

Los conductores Renzo Schuller y Johanna San Miguel también preguntaron si tiene miedo de enfrentar a uno de los chicos de la 'nueva generación' por su puesto en el show.

"A ver... Hablemos claro. ¿Para eso me llamó la producción? (risas)", bromeó Loza. "Esta persona que está en frente, que la gente me ve y me conoce. Tú 'chata' que me conoces, la gente que me ve me conoce, saben y piensan que tengo miedo. ¿Tú que crees?... No", exclamó la concursante veterana. "Eso sí, me gusta la competencia dura, fuerte porque eso saca lo mejor de mí. Así que espero que las chicas estén a la altura también y yo me imagino que sí, por eso están acá", cerro Melissa, alagando a los nuevos participantes.