¡Se la tiene jurada! Melissa Paredes se pronunció sobre el reportaje que difundió Magaly Medina sobre la situación económica de Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo.

En entrevista con Trome, la modelo criticó a la ‘Urraca’ por revelar aspectos económicos del hermano de Michelle Alexander. Además, la expareja de Rodrigo Cuba sacó cara por el productor, señalando que cuando hay amor, el dinero pasa a un segundo plano.

“Se pasaron, ¿qué necesidad hay de hacer eso antes de que se vayan a casar? ¿Con qué intención se hace algo así? Le dan mucha importancia al dinero y a la posición económica y menos a lo que realmente importa, el amor. Innecesario, por eso hay tantas personas infelices”, señaló la modelo.

¿Por qué Melissa Paredes no fue a la boda de Ethel Pozo?

En conversación con el mismo medio, Melissa Paredes reveló no tener ánimos de asistir a fiestas, tras la situación complicada que atraviesa con su hija. A pesar de no ser invitada, la modelo le deseó lo mejor a Ethel Pozo y Julián Alexander.

“No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (que vive) cómo te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, sostuvo.