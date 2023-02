Melissa Paredes habla sobre bajo rating de 'América hoy': "Es una pena porque Rebeca les deja 8 o 9 puntos"

No siente presión alguna. Desde que se estrenó el programa Préndete en Panamericana, Melissa Paredes ha comenzado una nueva etapa como conductora de televisión, razón por la cual confesó mostrarse sumamente sorprendida tras la baja sintonía que posee su rival el programa América hoy.

Lee también: Christian Domínguez sobre posibilidad de tocar en el matrimonio de la ‘Chabelita’: “Trabajo es trabajo”.

Es por eso que, la presentadora cree que deberían subir su rating, pues Rebeca Escribens los ayuda dejando un buen 'colchón'.

La entrevista a Melissa Paredes

En una entrevista con diario 'El Trome', Melissa Paredes habló sobre sus planes con Anthony Aranda en donde reveló si desea o no tener hijos. "De ninguna manera, eso (quedar embarazada) está descartado hasta que tenga 35 o 36 años. Lo veo muy difícil, hay miles de métodos anticonceptivos. Nosotros estamos bien, felices y cada uno abocado a sus proyectos. Todavía no tenemos planes de tener un bebé, es algo que lo veo muy lejano", dijo la conductora de Préndete.

Por otro lado, la actriz señaló que no sentía presión por la competencia de su show contra América hoy. "No. Creo que hay canales calientes (América Televisión) y otros donde trabajamos sin presión. Yo estoy feliz porque hay trabajo para todos y eso es lo más importante", respondió Paredes.

Lee también: Melissa Paredes asegura que Anthony Aranda sí trabaja: “Amor, la gente piensa que no trabajas”.

Cabe recalcar que, no dudó en afirmar estar sorprendida al enterarse que el programa que conducen Janet Barboza y Ethel Pozo no logra subir en sintonía. "Uy... De verdad, de eso (cifras) no sé mucho, pero ¡Qué pena! Porque Rebeca (Escribens) les deja en 8 puntos (de rating) o en 9", comentó Melissa.

Finalmente, la presentadora afirmó apoyar a su pareja, luego que Aranda enviara una carta notarial a la vidente Mónica Galliani, por decir que era 'mano larga'.